Roma, la casa della droga al Portuense: trovati 20kg tra hashish e marijuana (Di lunedì 6 marzo 2023) Una vera e propria casa della droga. E’ questa la scoperta fatta dagli investigatoti del XII Distretto Monteverde della Polizia di Stato i quali, grazie ad un’attività di indagine, sono riusciti ad arrestare un 29enne italiano ora accusato di spaccio. A casa aveva circa 20kg di sostanza stupefacente: a tradire il giovane è stato il suo stesso comportamento dopo che la Polizia lo aveva fermato per un controllo. Ma andiamo con ordine. Arrestato per spaccio 29enne italiano al Portuense Su di lui in effetti si erano già concentrati i sospetti dei Poliziotti. L’uomo allora, dopo una fase di osservazione e pedinamento, è stato fermato dagli agenti per un controllo ma ha avuto una reazione violenta ed esagerata. E bloccarlo non è stato facile. Ma in virtù del suo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023) Una vera e propria. E’ questa la scoperta fatta dagli investigatoti del XII Distretto MonteverdePolizia di Stato i quali, grazie ad un’attività di indagine, sono riusciti ad arrestare un 29enne italiano ora accusato di spaccio. Aaveva circadi sostanza stupefacente: a tradire il giovane è stato il suo stesso comportamento dopo che la Polizia lo aveva fermato per un controllo. Ma andiamo con ordine. Arrestato per spaccio 29enne italiano alSu di lui in effetti si erano già concentrati i sospetti dei Poliziotti. L’uomo allora, dopo una fase di osservazione e pedinamento, è stato fermato dagli agenti per un controllo ma ha avuto una reazione violenta ed esagerata. E bloccarlo non è stato facile. Ma in virtù del suo ...

