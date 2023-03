Roma-Juventus, Dybala attaccato dai vecchi tifosi. Lui replica: “Non ho esultato in faccia a nessuno” (Di lunedì 6 marzo 2023) “Rispetta chi ti ha fatto diventare quello che sei”. E’ solo uno dei tanti commenti dei tifosi della Juventus sotto il profilo Instagram dell’ex bianconero Paulo Dybala, che sui social ha esultato per la vittoria della sua Roma contro la squadra del suo passato. Sul suo canale telegram, la Joya ha risposto ai vecchi tifosi: “So che è difficile per voi, lo è anche per me, ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quali devo portare rispetto. Vincere non è mai facile e per noi era importante”. E ancora: “Il rispetto da parte mia ci sarà sempre, non lasciatevi ingannare dai social” prosegue l’argentino. Poi spiega: “Non ho esultato in faccia a nessuno per il gol. Ho solo festeggiato con i miei compagni ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) “Rispetta chi ti ha fatto diventare quello che sei”. E’ solo uno dei tanti commenti deidellasotto il profilo Instagram dell’ex bianconero Paulo, che sui social haper la vittoria della suacontro la squadra del suo passato. Sul suo canale telegram, la Joya ha risposto ai: “So che è difficile per voi, lo è anche per me, ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quali devo portare rispetto. Vincere non è mai facile e per noi era importante”. E ancora: “Il rispetto da parte mia ci sarà sempre, non lasciatevi ingannare dai social” prosegue l’argentino. Poi spiega: “Non hoinper il gol. Ho solo festeggiato con i miei compagni ...

