Roma - Juventus 1 - 0 | le pagelle | Mancini gol da sogno | Rui Patricio decisivo Locatelli fa fatica | follia Kean

(Di lunedì 6 marzo 2023) Labatte laall'Olimpico e sale a 47 punti in classifica, aggancia il Milan e si porta a - 1 dalla Lazio e - 3 dall'Inter. Contro i bianconeriè il gol all'inizio del secondo ...

- Francesco Calvo , Chief Football Officer della, ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del . Tra gli argomenti trattati non poteva mancare l'ex Paulo Dybala e anche la ...Ancora insulti razzisti, ancora contro Kostic : dopo Spezia anche a. Al minuto 74' di- Juve Kostic commette un fallo su Ibanez e a palla ormai scaricata dal romanista lo colpisce con il ginocchio davanti alla panchina giallorossa. L'atmosfera all' Olimpico si scalda, l'arbitro ...Un duello su tutti ha caratterizzato questo: quello tra Smalling e Vlahovic. E l'ha stravinto il romanista , che in stagione ha imposto la sua legge contro tutti (tranne Osimhen). Nel ...

LIVE TJ - ROMA-JUVENTUS 1-0 - Sconfitta immeritata, che sciocchezza di Kean! Tutto Juve

Dopo quattro vittorie di fila in campionato, la squadra di Allegri cade 1-0 all'Olimpico e scivola a -12 dal 4° posto occupato proprio dalla Roma e dal Milan ... terzo legno della Juve con Mancini che ...Torna in campo la Serie A a nemmeno due giorni di distanza dalla conclusione del precedente turno di campionato. Venerdì 3 marzo, complice il ritorno delle competizioni europee la prossima settimana, ...