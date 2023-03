Roma - Juventus 1 - 0 diretta: decide Mancini. Kean, rosso in un 1' (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma - Un gran gol di Mancini , non con la specialità del colpo di testa ma con un sorprendente tiro dalla distanza, basta a Mourinho e alla Roma per vincere contro la Juventus 1 - 0 e per salire in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 6 marzo 2023)- Un gran gol di, non con la specialità del colpo di testa ma con un sorprendente tiro dalla distanza, basta a Mourinho e allaper vincere contro la1 - 0 e per salire in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Che mattinata speciale con @andreabarzagli2 allo Juventus Store di Roma ???? Lo store vi aspetta per questo weeken… - tuttosport : ?? La squalifica (sospesa) di #Mourinho e il caso #Juventus ?? Il commento del direttore Guido Vaciago - juventusfc : ?? Allegri: «Di Maria nelle ultime gare ha sempre giocato, è importante che quando gioca, a prescindere dai minuti,… - ShamsaBatool14 : Mancini decides it, Roma beat Juventus 1-0 – Libero Quotidiano - j_7ragon : RT @MatthijsPog: ?? Juventus Roma, insulti razzisti per Kostic: 'sei uno zingaro'. [@tuttosport] -