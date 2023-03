Roma-Juventus 1-0 | Allegri | “Kean ha sbagliato”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Che mattinata speciale con @andreabarzagli2 allo Juventus Store di Roma ???? Lo store vi aspetta per questo weeken… - ZZiliani : Una #Roma caparbia batte la Juve e torna in piena corsa #Champions . Con la #Juventus che difficilmente sarà in Ser… - tuttosport : ?? La squalifica (sospesa) di #Mourinho e il caso #Juventus ?? Il commento del direttore Guido Vaciago - tuttosport : ?? #RomaJuventus 1-0 #Vlahovic annullato Cosa non ha funzionato #RomaJuve #AsRoma #Juventus #SerieA #Tuttosport - noircesare : RT @Giulian70609928: JOSÉ MOURINHO AL TERMINE DI ROMA-JUVENTUS -

1 - 0, Mancini lancia la Lupa in zona Champions, incredibile Kean: espulso dopo 41 secondi. Ecco cos'è successo (ma non è un record) Questo però è il calcio, purtroppo o per fortuna e a seconda del punto di vista da cui lo si viva. ...Nel posticipo 200°confronto tra. Capitolini in piena corsa per la zona Champions, reduci però dalla cocente sconfitta sul campo della Cremonese. Il riscatto giunge con una vittoria di prestigio (quinta di fila in ...

Kean, espulsione lampo: entra e si prende il rosso dopo 40"! La Gazzetta dello Sport

Spinazzola e Matic da una parte, Danilo e Kostic dall’altra. Sono loro i migliori in campo del big match tra Roma e Juventus, giocato all’Olimpico e vinto dai giallorossi per 1-0. Menzione speciale ov ...I giallorossi agganciano il Milan al quarto posto La Roma batte la Juventus per 1-0 nel match valido per la 25esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo permette ai giallorossi di salire a 47 ...