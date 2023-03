Roma-Juventus 1-0 | Allegri | “Al momento siamo secondi Viviamo situazione mai esistita nel calcio”

(Di lunedì 6 marzo 2023) “Nella storia delnon è maiunacome quella vissuta dallaquest’anno. I ragazzi devono rimanere sereni, una sconfitta non può cancellare quello che stiamo facendo. Abbiamo fatto 50 punti, poi quel che succederà non dipende dal campo. Vogliamo essere tra le prime quattro e al”. Lo ha detto l’allenatore dellaMassimilianodopo la sconfitta esterna contro laper 1-0, in riferimento alla penalizzazione di 15 punti che vede i bianconeri a quota 35 in classifica. “Laè una squadra scorbutica – spiega il tecnico a Dazn -, creare tutte queste occasioni non era facile. Potevamo difendere meglio sul gol. Ci voleva più ordine ...

Ladimentica la prestazione sciatta contro la Cremonese e aggancia il Milan - sconfitto sabato a Firenze - in classifica. Dybala non regala troppe magie, lavora con la squadra e per la squadra, ...all'esultanza sul finale con Wijnaldum:- Juve è stata la serata di Paulo Dybala , anche se il gol vittoria lo ha segnato Mancini . All'Olimpico la squadra giallorossa ha vinto di misura , fermando la striscia positiva dei bianconeri: ...Lacontinua a non prendere gol in casa, batte 1 - 0 laed entra ufficialmente al quarto posto a quota 47 punti. Per i giallorossi di Mourinho la migliore risposta possibile alle critiche ...

Serie A, Roma-Juventus 1-0: Mourinho aggancia il quarto posto - Sportmediaset Sport Mediaset

Ai microfoni di Dazn, nel post gara di Roma-Juventus, il tecnico dei giallorossi José Mourinho ha commentato la partita. Nel farlo, ha rilasciato anche dichiarazioni in merito alla Conference League, ...Roma-Juventus, la cronaca del secondo tempo. Dopo un primo tempo sottotono, nella seconda frazione di gioco succede di tutto. Dopo sette minuti di recupero, caratterizzati da continui, ma vani, attacc ...