Roma-Juve, le pagelle di CM: Mancini fa la partita della vita. Vlahovic non si vede mai. Kean diventerà mai grande? (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma-Juventus 1-0 Roma Rui Patricio 7: Decisivo, dopo tanto tempo. Vedi la palla di Rabiot che devia sul palo a fine primo tempo. Ma vedi pur... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 marzo 2023)ntus 1-0Rui Patricio 7: Decisivo, dopo tanto tempo. Vedi la palla di Rabiot che devia sul palo a fine primo tempo. Ma vedi pur...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Che mattinata speciale con @andreabarzagli2 allo Juventus Store di Roma ???? Lo store vi aspetta per questo weeken… - ZZiliani : Una #Roma caparbia batte la Juve e torna in piena corsa #Champions . Con la #Juventus che difficilmente sarà in Ser… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Sospesa la squalifica a José #Mourinho L'allenatore sarà in panchina contro la Juve #SkySport #Roma… - Davidepre_ : @mariottismo @il_Paride La stessa narrazione che stai facendo te della Juve stasera, semplicemente Roma e Lazio sta… - gianmancho1 : RT @FabrizioPillo: Ogni tanto in alcune partite la decide il culo… e questa sera San Culovic ha giocato con la Roma. Pensiamo a giovedì #R… -