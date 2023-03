Roma-Juve, la follia di Kean: la sua partita dura 40'' (Di lunedì 6 marzo 2023) Massimiliano Allegri ha buttato nella mischia Moise Kean al 90' ma la sua partita è durata solo 40 secondi per un fallo di reazione, inutile, su Mancini Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 marzo 2023) Massimiliano Allegri ha buttato nella mischia Moiseal 90' ma la suata solo 40 secondi per un fallo di reazione, inutile, su Mancini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Che mattinata speciale con @andreabarzagli2 allo Juventus Store di Roma ???? Lo store vi aspetta per questo weeken… - ZZiliani : Una #Roma caparbia batte la Juve e torna in piena corsa #Champions . Con la #Juventus che difficilmente sarà in Ser… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Sospesa la squalifica a José #Mourinho L'allenatore sarà in panchina contro la Juve #SkySport #Roma… - stefanoscorpio : Sto sentendo le radio romane! ?? ma che partita hanno visto! La Roma ha meritato di vincere! Dai su facciamo i bravi… - FraLauricella : #PapaFrancisco: “Fermate i trafficanti di uomini”. Provenzano chiede le@dimissioni di #piantedosi. Si indaga sui p… -