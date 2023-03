Roma, 84enne aggredita in casa: ricoverata in codice rosso (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Un’anziana è stata soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale, dopo essere stata aggredita ieri nella sua abitazione in zona via Cola di Rienzo nel quartiere Prati di Roma. Sul posto è intervenuta la polizia. Da una prima ricostruzione, una persona si è presentata a casa dell’84enne, spacciandosi per un tecnico del contatore dell’acqua. Una volta in casa, è nata una colluttazione con l’anziana nella quale la donna è rimasta ferita: l’aggressore è scappato. La donna è stata poi soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. Sono in corso le indagini della polizia del commissariato Prati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Un’anziana è stata soccorsa e trasportata inin ospedale, dopo essere stataieri nella sua abitazione in zona via Cola di Rienzo nel quartiere Prati di. Sul posto è intervenuta la polizia. Da una prima ricostruzione, una persona si è presentata adell’, spacciandosi per un tecnico del contatore dell’acqua. Una volta in, è nata una colluttazione con l’anziana nella quale la donna è rimasta ferita: l’aggressore è scappato. La donna è stata poi soccorsa e trasportata inall’ospedale Santo Spirito. Sono in corso le indagini della polizia del commissariato Prati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

