Roma 1 – Juve 0 – Battuta finalmente una grande all'Olimpico. La Roma riparte con un eurogol di Mancini

Impossibile cancellare i rimpianti per la scandalosa prestazione di Cremona (e infatti Mourinho lo ricorda opportunamente a fine gara davanti a microfoni e taccuini) ma stavolta la Roma riesce finalmente nell'impresa di battere all'Olimpico una delle prime quattro squadre in classifica (e la Juve lo era tolti i 15 punti di penalizzazione). Non succedeva da anni (così come restare imbattuti coi bianconeri nelle due sfide di campionato era datato 2003/2004) e la squadra di Mourinho, più che tatticamente (opinabile la scelta iniziale di giocare con Dybala falso nove e Abraham in panchina) ha ottenuto i tre punti con la fame e la voglia collettiva di battersi su ogni pallone. Reattiva e concentrata, la Roma ha imbrigliato la Juve in una partita che ha ...

