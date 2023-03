Rogue One: la scena finale con Darth Vader non fu diretta dal regista, ecco chi intervenne (Di lunedì 6 marzo 2023) Stando a una recente dichiarazione, non sarebbe stato il regista Gareth Edwards a girare l'epica scena con Darth Vader in Rogue One, spinoff di Star Wars. Nel 2016 i fan di Star Wars hanno potuto assistere al primo spinoff cinematografico della saga ad approdare sul grande schermo. Stiamo parlando di Rogue One, film che ha raccontato l'eroico sacrificio di spie ribelli nel tentativo di rubare i piani della Morte Nera e contrastare l'Impero. Una delle scene più memorabili e apprezzate dai fan è stata quella in cui Darth Vader fa piazza pulita dei soldati ribelli, dando sfoggio del suo pieno potere e del lato oscuro della forza. Fino a oggi si pensava che a dirigerla ci avesse pensato il regista Gareth Edwards, ma a quanto pare … Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023) Stando a una recente dichiarazione, non sarebbe stato ilGareth Edwards a girare l'epicaconinOne, spinoff di Star Wars. Nel 2016 i fan di Star Wars hanno potuto assistere al primo spinoff cinematografico della saga ad approdare sul grande schermo. Stiamo parlando diOne, film che ha raccontato l'eroico sacrificio di spie ribelli nel tentativo di rubare i piani della Morte Nera e contrastare l'Impero. Una delle scene più memorabili e apprezzate dai fan è stata quella in cuifa piazza pulita dei soldati ribelli, dando sfoggio del suo pieno potere e del lato oscuro della forza. Fino a oggi si pensava che a dirigerla ci avesse pensato ilGareth Edwards, ma a quanto pare …

