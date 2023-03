Roccadaspide: ladri rubano oro e denaro in alcune abitazioni (Di lunedì 6 marzo 2023) Paura a Roccadaspide dove tre ladri, tutt’ora ignoti, si sono intrufolati di notte in alcune abitazioni ubicate nei pressi dell’ospedale. Approfittando dell’assenza dei proprietari i ladri hanno portato via oro, denaro ed altri oggetti di valore. Tre sono in totale le abitazioni saccheggiate. Intanto aumentano le lamentele dei cittadini che chiedono più controlli. I furti, infatti, non sono sporadici, a realizzarli sembrerebbe essere una banda organizzata. Continuano però le indagini delle forze dell’ordine. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di lunedì 6 marzo 2023) Paura adove tre, tutt’ora ignoti, si sono intrufolati di notte inubicate nei pressi dell’ospedale. Approfittando dell’assenza dei proprietari ihanno portato via oro,ed altri oggetti di valore. Tre sono in totale lesaccheggiate. Intanto aumentano le lamentele dei cittadini che chiedono più controlli. I furti, infatti, non sono sporadici, a realizzarli sembrerebbe essere una banda organizzata. Continuano però le indagini delle forze dell’ordine. Segui ZON.IT su Google News.

