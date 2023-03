Rocca | “La giunta tra giovedì e venerdì | poi al lavoro Terrò alta l’asticella su trasparenza e integrità”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 marzo 2023) “In settimana comporrò la, verrà presentata tra. È ora di cominciare a lavorare, la campagna elettorale è finita”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco, incontrando i dipendenti regionali dopo la Messa celebrata da monsignor Fisichella. “È impressionante la mole di responsabilità che mi aspetta”, ha aggiunto il neo governatore. “E che tra poco condividerò con gli assessori per trovare risposte adeguate in tempi rapidi per i cittadini”.: “Trala nuova. È ora di lavorare”ha detto chiaramente che non ci saranno epurazioni. “Masu, responsabilità e dignità ...