Rivolta contro Musk | la modifica manda Twitter in down

(Di lunedì 6 marzo 2023)va inun'altra volta. “Alcune funzionalità dipotrebbero non funzionare come previsto in questo momento. Abbiamo apportato unainterna che ha avuto alcune conseguenze indesiderate. Ci stiamo lavorando ora e condivideremo un aggiornamento quando sarà risolto” l'annuncio dell'azienda sul profilo ufficiale del social network. In particolare si segnalano problemi nel visualizzare le foto e i video pubblicati dagli utenti - non appaiono ed è impossibile aprirli - e nell'aprire i link. “{"errors":{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer..com/en/docs/-api for more information”,”code":467}}" il messaggio che appare a chiunque tenti di visitare un sito web partendo dal social di proprietà ...