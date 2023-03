Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: 'La vittoria di Napoli è un pericolo, attenti all'AZ!' - TUTTOB1 : RIVIVI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Frosinone forza tre, vincono Bari e Sudtirol. Pari del Cagliari, risorge… - CorriereRomagna : Calcio C, Corazza su rigore salva il Cesena contro il Montevarchi: 2-2 (rivivi il live) - - TUTTOB1 : RIVIVI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B: game over. Frosinone forza tre, vincono Bari e Sudtirol. Pari del Cagliar… - IdeawebTV : Serie D LIVE: CHIERI-BRA finisce 0-1, sotto il segno di Menabò! RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE -

FORMELLO - Maurizio Sarri non si fida della squadra. Dopo la bella vittoria sul Napoli vuole evitare cali di tensione. In conferenza stampa, il tecnico biancoceleste ha parlato prima della sfida di ...FORMELLO - Maurizio Sarri non si fida della squadra. Dopo la bella vittoria sul Napoli vuole evitare cali di tensione. In conferenza stampa, il tecnico biancoceleste ha parlato prima della sfida di ...ROMA - Un gran gol di Mancini , non con la specialità del colpo di testa ma con un sorprendente tiro dalla distanza, basta a Mourinho e alla Roma per vincere contro la Juventus 1 - 0 e per salire in ...

Rivivi la diretta conferenza Sarri: "Lazio, non ti voglio appagata! Su Mourinho..." Corriere dello Sport

Alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Conference League contro l'AZ Alkmaar, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa ...SERIE B, 28^ GIORNATA Pisa-Palermo 1-1 [38' Di Mariano (PA), 86' Sibilli (PI)] - giocata ieri Reggina-Parma 0-1 [68' Vazquez (P)].