(Di lunedì 6 marzo 2023) Questa mattina sono iniziate le operazioni di recupero deldallo scorso 28nella zona dell’Appennino tosco-emiliano. Il velivolo è statodomenica 5 marzo, dopo più di un mese, durante una battuta di ricerca a seguito di una segnalazione, come ha fatto sapere la Prefettura di Modena. La zona è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti.del relitto è stato individuato ildi61enne morto, che era partito dal Campovolo di Reggio Emilia quel 28. Operativi tutti gli enti coinvolti: Soccorso Alpino Guardia di Finanza, Carabinieri, Soccorso Alpino Emilia Romagna e Vigili del fuoco. L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ritrovato l’aereo ultraleggero disperso dal 28 gennaio: all’interno il corpo del pilota Ivano Montanari - serenel14278447 : 'MODENA Ritrovato l'aereo scomparso a gennaio sull’Appennino emiliano: all'interno il corpo del pilota di Margherit… - infoitinterno : Ritrovato l'aereo disperso sull'Appenino Tosco Emiliano - infoitinterno : Ritrovato l'aereo precipitato Relitto e corpo di Ivano Montanari avvistati a Sant'Annapelago - TerrinoniL : Reggio Emilia, ritrovato l'aereo scomparso: all'interno il corpo del pilota -

... Alessandra Leo, foto Fanpage È statodopo poco più di un mese il piccoloda turismo che sembrava scomparso nel nulla sull'Appennino modenese. Come riporta Fanpage, ivelivolo è ...È statonel tardo pomeriggio di ieri il piccolosparito da oltre un mese, il 28 gennaio, sull' Appennino modenese . Il velivolo era in un canalone nella zona di Pievepelago. All'interno, il ...Morso al braccio e alla testa, non è in pericolo di vita • È statoscomparso a gennaio sull'Appennino: all'interno, il corpo del pilota. Aveva 61 anni • Licia Colò ha ...