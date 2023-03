Ritorno social per Fedez che svela tutta la verità | da Chiara alla sua salute mentale

Leggi su biccy

(Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo una pausa di qualche giornooggi ha fatto il suosu Instagram. Il rapper ha smentito molti rumor circolati nelle scorse settimane ed ha spiegato cosa ha dovuto passare. “Ci tengo a ringraziarvi per i messaggi di vicinanza e voglio raccontarvi tutto. Ogni giorno escono notizie su me e la mia famiglia che non corrispondono al vero ed è giusto che sia io a raccontarvi quello che è successo con questo. Purtroppo devo partire da quanto mi è stato diagnosticato il tumore. Per quanto privilegiato possa essere è stato un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto poco mi sia preso cura della miarispetto a questo evento, affidandomi solo a psicofarmaci, fino a trovarne uno che non era proprio indicato a me. Da gennaio mi è stato prescritto questo ...