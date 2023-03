Ritorno agli anni ’90? No, è una truffa a cui bisogna fare attenzione, sei in serio pericolo (Di lunedì 6 marzo 2023) Avete il timore che qualcuno possa rubarci dei soldi durante una chiamata? La vostra paranoia sarà fondata ora: scopriamo chi tenterebbe la truffa? Gli imbrogli telefonici crediamo che siano una grande piaga al giorno d’oggi, soprattutto perché sono estremamente diffusi e potrebbero prendere di mira noi oppure i nostri conoscenti. A tal proposito riteniamo che sia un bene il fatto di conoscerle a fondo, cosicché ci sia l’eventuale possibilità di poterle anticipare onde evitare che possano spillare soldi dal nostro credito residuo. I metodi con i quali potrebbero farlo, purtroppo, sono davvero tanti. Attenti alla truffa – Computermagazine.itAd esempio attivando delle tariffe a nostra insaputa o, peggio ancora, rubandoceli tutti in una volta senza attendere minuti oppure ore. Le azioni in questione cambiano a seconda dell’intento e di ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Avete il timore che qualcuno possa rubarci dei soldi durante una chiamata? La vostra paranoia sarà fondata ora: scopriamo chi tenterebbe la? Gli imbrogli telefonici crediamo che siano una grande piaga al giorno d’oggi, soprattutto perché sono estremamente diffusi e potrebbero prendere di mira noi oppure i nostri conoscenti. A tal proposito riteniamo che sia un bene il fatto di conoscerle a fondo, cosicché ci sia l’eventuale possibilità di poterle anticipare onde evitare che possano spillare soldi dal nostro credito residuo. I metodi con i quali potrebbero farlo, purtroppo, sono davvero tanti. Attenti alla– Computermagazine.itAd esempio attivando delle tariffe a nostra insaputa o, peggio ancora, rubandoceli tutti in una volta senza attendere minuti oppure ore. Le azioni in questione cambiano a seconda dell’intento e di ...

