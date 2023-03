Risultati Totocalcio 4-6 marzo 2023 | vincite | soldi e montepremi Ecco chi ha vinto

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 marzo 2023) I, le, ied ildeldelle partite che sono state disputate da sabato 4 a lunedì 6tutti i dettagli relativi agli esiti delle varie sfide previste nel sistema obbligatorio ed in quello opzionale ed iin palio nella formula 3, 5, 7, 11 e 13. Di seguito tutte le indicazioni utili per sapere chi hae quanto potrebbe incassare grazie all’eventuale schedina vincente. IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVOCOME FUNZIONA IOBBLIGATORI 1. Roma – Juventus 1 2. Brentford – Fulham 3. Spezia – Hellas Verona X 4. Torino – Bologna 5. Wolfsburg – ...