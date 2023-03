Risultati classifica Serie A: A breve in campo Torino-Bologna (Di lunedì 6 marzo 2023) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della venticinquesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla venticinquesima giornata di Serie A che si svolgerà tra il 3 e il 6 marzo 2023: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. VENERDI’ 3 MARZO 2023 Napoli-Lazio 0-1 (67? Vecino) SABATO 4 MARZO 2023 Monza-Empoli 2-1 (19? Ciurria, 51? Satriano, 67? Izzo)Atalanta-Udinese 0-0Fiorentina-Milan 2-1 (49? Gonzalez rig., 87? Jovic, 90? + 5? Theo Hernandez) DOMENICA 5 MARZO 2023 Spezia-Verona 0-0Sampdoria-Salernitana 0-0Inter-Lecce 2-0 (29? Mkhitaryan, 53? Martinez)Roma-Juventus 1-0 (53? Mancini) LUNEDÌ 6 MARZO Sassuolo-Cremonese LIVE 3-2 (26? Laurienté, 41? Frattesi, 62?, 82? Dessers, 90? + 2? ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023)A: tutti gli aggiornamenti della venticinquesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla venticinquesima giornata diA che si svolgerà tra il 3 e il 6 marzo 2023: i, lae i marcatori delle partite. VENERDI’ 3 MARZO 2023 Napoli-Lazio 0-1 (67? Vecino) SABATO 4 MARZO 2023 Monza-Empoli 2-1 (19? Ciurria, 51? Satriano, 67? Izzo)Atalanta-Udinese 0-0Fiorentina-Milan 2-1 (49? Gonzalez rig., 87? Jovic, 90? + 5? Theo Hernandez) DOMENICA 5 MARZO 2023 Spezia-Verona 0-0Sampdoria-Salernitana 0-0Inter-Lecce 2-0 (29? Mkhitaryan, 53? Martinez)Roma-Juventus 1-0 (53? Mancini) LUNEDÌ 6 MARZO Sassuolo-Cremonese LIVE 3-2 (26? Laurienté, 41? Frattesi, 62?, 82? Dessers, 90? + 2? ...

