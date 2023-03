RISULTATI: AEW Revolution 2023 (Di lunedì 6 marzo 2023) Questa notte si è tenuto il primo PPV dell’anno della AEW, tantissima carne al fuoco con tutti i titoli in palio tranne il TBS Championship di Jade Cargill e anche un paio di rese dei conti, con il Texas Death Match tra Jon Moxley e Adam Page e il Burial Match tra Christian Cage e Jungle Boy. A chiudere il PPV l’Iron match da 60 minuti tra MJF e Bryan Danielson, ecco di seguito i RISULTATI dell’evento! Zero Hour Mark Briscoe & The Lucha Brothers battono The Varsity Athletes & Josh Woods Main card Ricky Starks batte Chris Jericho (JAS bannata dal ringside) Final Burial Match: “Jungle Boy” Jack Perry batte Christian Cage AEW World Trios Championships: The House of Black battono The Elite (c) AEW Women’s World Championship: Jamie Hayter (c) batte Saraya e Ruby Soho Texas Death Match: “Hangman” Adam Page batte Jon Moxley AEW ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 6 marzo 2023) Questa notte si è tenuto il primo PPV dell’anno della AEW, tantissima carne al fuoco con tutti i titoli in palio tranne il TBS Championship di Jade Cargill e anche un paio di rese dei conti, con il Texas Death Match tra Jon Moxley e Adam Page e il Burial Match tra Christian Cage e Jungle Boy. A chiudere il PPV l’Iron match da 60 minuti tra MJF e Bryan Danielson, ecco di seguito idell’evento! Zero Hour Mark Briscoe & The Lucha Brothers battono The Varsity Athletes & Josh Woods Main card Ricky Starks batte Chris Jericho (JAS bannata dal ringside) Final Burial Match: “Jungle Boy” Jack Perry batte Christian Cage AEW World Trios Championships: The House of Black battono The Elite (c) AEW Women’s World Championship: Jamie Hayter (c) batte Saraya e Ruby Soho Texas Death Match: “Hangman” Adam Page batte Jon Moxley AEW ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioWrestling : SCOPRI CON SPAZIO WRESTLING, TUTTI I RISULTATI DI AEW REVOLUTION 2023 #SpazioWrestling #AEW #AEWRevolution - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante #AEWRevolution #TSOW // #TSOS // #AEW - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo nella puntata di #AEWDark precedente ad #AEWRevolution #TSOW // #TSOS… - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante #AEWRampage #TSOW // #TSOS // #AEW - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata dello show televisivo della #ROH #TSOW //… -

I risultati di ROH Final Battle, Claudio Castagnoli è il nuovo campione I risultati di ROH Final Battle AR Fox & Blake Christian battono Dralistico & Rush Un adrenalinico ... ex campioni di coppia della AEW, è giunta al capolinea. Nel corso del match Strickland ha deciso ... I risultati di ROH Final Battle, Claudio Castagnoli è il nuovo campione I risultati di ROH Final Battle AR Fox & Blake Christian battono Dralistico & Rush Un adrenalinico ... ex campioni di coppia della AEW, è giunta al capolinea. Nel corso del match Strickland ha deciso ... di ROH Final Battle AR Fox & Blake Christian battono Dralistico & Rush Un adrenalinico ... ex campioni di coppia della, è giunta al capolinea. Nel corso del match Strickland ha deciso ...di ROH Final Battle AR Fox & Blake Christian battono Dralistico & Rush Un adrenalinico ... ex campioni di coppia della, è giunta al capolinea. Nel corso del match Strickland ha deciso ... Revolution 2023 Risultati Live - AEW The Shield Of Wrestling The Era of Honor (ri)comincia Ci siamo, signore e signori. La ROH è tornata. Ma non come parte della programmazione AEW, no. La ROH è tornata con un suo show, su Honor Club, piattaforma di streaming di proprietà, e non in TV. Ma è ... Risultati AEW Revolution 2023 -SPOILER Andiamo a scoprire i risultati del primo pay-per-view del 2023 targato All Elite Wrestling, con tanti match titolati e a stipulazione speciale ... Ci siamo, signore e signori. La ROH è tornata. Ma non come parte della programmazione AEW, no. La ROH è tornata con un suo show, su Honor Club, piattaforma di streaming di proprietà, e non in TV. Ma è ...Andiamo a scoprire i risultati del primo pay-per-view del 2023 targato All Elite Wrestling, con tanti match titolati e a stipulazione speciale ...