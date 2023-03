Rischio ictus e infarto Lo studio demolisce i fan della canna libera

(Di lunedì 6 marzo 2023) Con assunzione quotidiana non medica +34% deldi malattie coronarie. Un'indagine evidenzia i danni provocati dal consumo dibis, smentendo le teorie di quanti vorrebbero legalizzarla per "uso ludico"

... past president SIC, - Di recente erano già emerse correlazioni analoghe con un maggiordi problemi cardiovascolari come fibrillazione atriale, scompenso cardiaco,ed embolia polmonare ...... past president SIC - di recente erano già emerse correlazioni analoghe con un maggiordi problemi cardiovascolari come fibrillazione atriale, scompenso cardiaco,ed embolia polmonare e ...... l'angina, lo scompenso cardiaco, l', la malattia vascolare periferica, le aritmie e la morte improvvisa. 'Ilper ciascuna di queste complicanze - conclude Vernaglione - cresce in modo ...

Salute Con uso cannabis quotidiano non medico aumenta del 34% il rischio di malattie alle coronarie - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...(Adnkronos) – Le droghe ‘leggere’ ci vanno pesanti con il cuore: uno dei più ampi studi mai condotti per verificare la correlazione fra l’utilizzo di marijuana e le conseguenze cardiovascolari dimostr ...