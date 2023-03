“Rischia danni cardiaci e al cervello”. Cospito ritorna in ospedale (Di lunedì 6 marzo 2023) Nuovi aggiornamenti su Alfredo Cospito. L'anarchico è stato ritrasferito dal carcere di Opera all'ospedale San Paolo per un abbassamento di alcuni valori ritenuto pericoloso per la sua salute. La notizia è stata lanciata dall'Agi, che spiega come fonti qualificate parlino di spostamento «a scopo precauzionale». Sotto osservazione, in particolare, dopo il nuovo rifiuto degli integratori, i livelli del sodio e del potassio le cui carenze possono portare a danni cardiaci e a edemi cerebrali: «Non assumendo più gli integratori la sua situazione è tornata ad essere a rischio». Sabato scorso il medico Andrea Crosignani che lo aveva visitato in carcere aveva constatato un abbassamento del sodio e una ‘tenuta' del potassio ma aveva spiegato all'avvocato Flavio Rossi Albertini che gli ultimi esami risalivano a qualche ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) Nuovi aggiornamenti su Alfredo. L'anarchico è stato ritrasferito dal carcere di Opera all'San Paolo per un abbassamento di alcuni valori ritenuto pericoloso per la sua salute. La notizia è stata lanciata dall'Agi, che spiega come fonti qualificate parlino di spostamento «a scopo precauzionale». Sotto osservazione, in particolare, dopo il nuovo rifiuto degli integratori, i livelli del sodio e del potassio le cui carenze possono portare ae a edemi cerebrali: «Non assumendo più gli integratori la sua situazione è tornata ad essere a rischio». Sabato scorso il medico Andrea Crosignani che lo aveva visitato in carcere aveva constatato un abbassamento del sodio e una ‘tenuta' del potassio ma aveva spiegato all'avvocato Flavio Rossi Albertini che gli ultimi esami risalivano a qualche ...

