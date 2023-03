Rimpianto Juventus: il miglior marcatore della Primavera è diventato un campione d’Europa (Di lunedì 6 marzo 2023) La Juventus ha sempre puntato molto sul proprio vivaio, ma con un giocatore avrebbe sicuramente dovuto avere maggiore pazienza. Tutte le grandi società hanno bisogno di poter potenziare non soltanto la prima squadra, ma allo stesso tempo anche il settore giovanile, con la Primavera che è sempre stato un punto di forza della Juventus, peccato che ogni tanto non ci sia stata la volontà di lanciare i migliori ragazzi. Oggi come oggi sicuramente il miglior marcatore della storia recente della formazione giovanile della Vecchia Signora avrebbe fatto davvero molto comodo Massimiliano Allegri, con il toscano che si mangia le mani per quello che hanno fatto in passato i suoi predecessori. LaPresseLe statistiche infatti legate ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 6 marzo 2023) Laha sempre puntato molto sul proprio vivaio, ma con un giocatore avrebbe sicuramente dovuto avere maggiore pazienza. Tutte le grandi società hanno bisogno di poter potenziare non soltanto la prima squadra, ma allo stesso tempo anche il settore giovanile, con lache è sempre stato un punto di forza, peccato che ogni tanto non ci sia stata la volontà di lanciare ii ragazzi. Oggi come oggi sicuramente ilstoria recenteformazione giovanileVecchia Signora avrebbe fatto davvero molto comodo Massimiliano Allegri, con il toscano che si mangia le mani per quello che hanno fatto in passato i suoi predecessori. LaPresseLe statistiche infatti legate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GabriCash94 : RT @ptz_gabriele: Ha esultato in faccia a chi lo ha prima rimpianto, poi elogiato ed infine ripudiato pur di difendere una società criminal… - juventina____ : RT @ptz_gabriele: Ha esultato in faccia a chi lo ha prima rimpianto, poi elogiato ed infine ripudiato pur di difendere una società criminal… - ptz_gabriele : Ha esultato in faccia a chi lo ha prima rimpianto, poi elogiato ed infine ripudiato pur di difendere una società cr… - FRANCESCOASROM7 : @_treacherous_13 Ciao Amica Volevo Farti I Complimenti Per La Tua Inter Per La Partita Che Ha Giocato Contro La Juv… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Juventus, il rimpianto di #AlexSandro: 'Rigiocherei la finale di #Champions'. -