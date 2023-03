“Rilassatevi!” La scelta della tiktoker Martina Diaz di non depilarsi e la risposta agli hater

(Di lunedì 6 marzo 2023) È importante che ognuno di noi possa sentirsi bene con se stesso e quindi anche con il suo corpo, in modo tale da non agire solo per seguire alcune convenzioni e stereotipi. Questo è il messaggio che sta cercando di mandare laargentina, che ha deciso di nonpiù e che non vuole essere criticata per questo. Nonostante questo, alcuni giudizi sono stati davvero duri e feroci. È lei stessa a raccontare come sia nata questa: “Un anno fa ho capito che non volevo più radermi. – ha detto in un’intervista alla testata La Vanguardia -. Sono scioccata che per le donne non venga accettato, mentre gli uomini fanno esattamente lo stesso e nessuno dice niente. Per prima cosa ho iniziato a evitare la ceretta. Mi sono lasciata crescere i peli, mi sono mostrata sui social e ho ...

In questo periodo dovete fare una, attenzione a non discutere con Leone e Acquario. Lavoro . ... Generale miglioramento,di più. Gemelli " Amore . Se siete a caccia di emozioni ...Un soggiorno indimenticabile non può prescindere dalladi un resort esclusivo, come lo ... Dopo la frenesia della grande metropoli,in compagnia di animali e natura incontaminati in ...Il messaggio che vogliamo mandare è:e godetevi la musica, che al viaggio pensiamo noi!'. 'Laè caduta su Lucera per la sua lunga e importante tradizione concertistica - dichiara ...

La tiktoker Martina Diaz e la scelta di non depilarsi: “Non capisco perché agli uomini nessuno dice… Il Fatto Quotidiano

Lo abbiamo visto fare a Giorgia Soleri con le ascelle, e non solo a lei. Lasciare crescere i peli, come simbolo di libertà rispetto al proprio corpo. Ora anche la tiktoker argentina Martina Diaz ha de ...Affacciate sulle scintillanti acque turchesi del Golfo Arabico e a breve distanza dal centro di Abu Dhabi, le tranquille e idilliache spiagge dell’Isola di Saadiyat sanno affascinare ogni ospite in vi ...