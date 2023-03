Riforma Pensioni 2023: le parole di Lagarde (BCE) contro la rivalutazione (Di lunedì 6 marzo 2023) La questione delle Pensioni in Italia è sempre un argomento molto dibattuto. In questo contesto, l’ex presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, e la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, hanno espresso le loro opinioni sul tema in recenti interviste. Tridico ha parlato dell’importanza di un lavoro di qualità e ben retribuito per garantire una pensione adeguata, mentre Lagarde ha fatto riferimento al blocco parziale della rivalutazione delle Pensioni, sostenendo che indicizzare le Pensioni all’inflazione, non sia una buona idea. Vediamo nel dettaglio le loro parole. Ultime novità Riforma Pensioni 2023: aumenti a rischio? Lagarde contro la ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 6 marzo 2023) La questione dellein Italia è sempre un argomento molto dibattuto. In questo contesto, l’ex presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, e la presidente della Banca Centrale Europea, Christine, hanno espresso le loro opinioni sul tema in recenti interviste. Tridico ha parlato dell’importanza di un lavoro di qualità e ben retribuito per garantire una pensione adeguata, mentreha fatto riferimento al blocco parziale delladelle, sostenendo che indicizzare leall’inflazione, non sia una buona idea. Vediamo nel dettaglio le loro. Ultime novità: aumenti a rischio?la ...

