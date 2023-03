(Di lunedì 6 marzo 2023) Lasullaapproderà in Consiglio dei ministri. A confermare la scadenza è il vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo. Il vice ministro Leo conferma che lasullaapproderà in Consiglio dei ministri“Penso di sì, siamo alle battute finali”, ha risposto Leo a chi chiedeva se la settimana prossima sarebbe stata quella buona per la sua approvazione dellasulla. “Riusciremoa portarla in Consiglio dei ...

L'ultima parte della riforma riguarderà i Testi Unici per arrivare poi alla stesura del Codice ... E otteniamo un ulteriore risultato perché a fronte della riduzione del carico fiscale per le imprese ...

Riforma fiscale, la legge delega in Cdm entro metà marzo LA NOTIZIA

Il vice ministro dell'Economia, Maurizio Leo, conferma la scadenza di metà marzo per l'approdo in consiglio dei ministri della legge delega sulla riforma del fisco (ANSA) ...Il viceministro all'Economia conferma il lavoro sulla delega fiscale. Dall'Irpef all'Ires, le modifiche allo studio ...