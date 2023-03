Richiamare il cane: cosa fare e cosa no (Di lunedì 6 marzo 2023) Chi non ha mai avuto problemi almeno una volta a Richiamare il proprio cane (me compreso), alzi la mano! Neanche io la alzo, e non soltanto perché sto scrivendo al computer, ma anche come segno di ammissione che a volte io stesso mi sono trovato in difficoltà. Solo con il tempo e l’esperienza ho imparato alcune tecniche (cito solo quelle a mio avviso davvero efficaci) che mi hanno permesso di poter liberare i miei cani in assoluta tranquillità. Prima di trattare questo argomento è mio dovere ricordarvi che i cani vanno liberati solo nei posti in cui è consentito farlo e comunque dove non rechino alcun pericolo per nessuno, quindi ovviamente non liberiamoli sui marciapiedi, vicino alle strade o alle ferrovie, nei pressi di scuole o asili o dove comunque c’è aggregazione di gente. Ricordiamoci che a qualcuno può dare fastidio e qualcun altro può ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 marzo 2023) Chi non ha mai avuto problemi almeno una volta ail proprio(me compreso), alzi la mano! Neanche io la alzo, e non soltanto perché sto scrivendo al computer, ma anche come segno di ammissione che a volte io stesso mi sono trovato in difficoltà. Solo con il tempo e l’esperienza ho imparato alcune tecniche (cito solo quelle a mio avviso davvero efficaci) che mi hanno permesso di poter liberare i miei cani in assoluta tranquillità. Prima di trattare questo argomento è mio dovere ricordarvi che i cani vanno liberati solo nei posti in cui è consentito farlo e comunque dove non rechino alcun pericolo per nessuno, quindi ovviamente non liberiamoli sui marciapiedi, vicino alle strade o alle ferrovie, nei pressi di scuole o asili o dove comunque c’è aggregazione di gente. Ricordiamoci che a qualcuno può dare fastidio e qualcun altro può ...

