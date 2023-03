Resta Con Me | Ultima Puntata | Paola ed Alessandro Adottano Diego!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 6 marzo 2023)con me,capisce che Diego non vuole trovare un’altra famiglia affidataria e così prende la decisione di adottare il bambino, e lo propone adcon me prosegue ed arriva al suo ultimo appuntamento, che risolverà tutte le questioni in sospeso. Tra queste ci sarà, naturalmente, anche quella del piccolo Diego.infatti prenderà una decisione importante in merito e la comunicherà al maritoScudieri, interpretato da Francesco Arca. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.con me: dove eravamo rimasti? Linda deve occuparsi di un caso molto difficile. Una madre minaccia di gettarsi dal tetto del Tribunale dei Minori perché c’è il ...