Resta con Me: anticipazioni quarta puntata di domenica 12 marzo 2023 (Di lunedì 6 marzo 2023) Francesco Arca 1×07 – 1×08 – Indagando sull’omicidio di un ragazzo pakistano, l’UDIN scopre che la “banda della lancia termica” ha svaligiato una banca clandestina araba, servendosi dei passaggi sotterranei le cui informazioni sul percorso e – rano presenti nell’Archivio della Questura. Alessandro, anche alla luce di quanto è successo, rivede i fatti in successione a partire dalla sparatoria al ristorante e sospetta che nelle file della polizia ci sia una talpa. Ne parla con Nunzia, il capo della Mobile, che avvia subito un’indagine segreta sui suoi agenti. Nel frattempo, di fronte al rifiuto di Diego di andare a vivere in una famiglia affidataria, Paola capisce quanto lei e Alessandro siano importanti per lui e dice al marito di volerlo adottare. Ascolti: Resta con Me: anticipazioni terza puntata di domenica 5 ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 6 marzo 2023) Francesco Arca 1×07 – 1×08 – Indagando sull’omicidio di un ragazzo pakistano, l’UDIN scopre che la “banda della lancia termica” ha svaligiato una banca clandestina araba, servendosi dei passaggi sotterranei le cui informazioni sul percorso e – rano presenti nell’Archivio della Questura. Alessandro, anche alla luce di quanto è successo, rivede i fatti in successione a partire dalla sparatoria al ristorante e sospetta che nelle file della polizia ci sia una talpa. Ne parla con Nunzia, il capo della Mobile, che avvia subito un’indagine segreta sui suoi agenti. Nel frattempo, di fronte al rifiuto di Diego di andare a vivere in una famiglia affidataria, Paola capisce quanto lei e Alessandro siano importanti per lui e dice al marito di volerlo adottare. Ascolti:con Me:terzadi5 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : La croce realizzata con ciò che resta della barca naufragata a #Cutro sarà portata oggi alla via Crucis organizzata… - ilfoglio_it : La prima volta in cui un segretario scelto dagli iscritti viene sconfitto alle primarie, come accaduto nel Pd con E… - lmisculin : Giornalisticamente parlando: che storia, quella di @ellyesse. Eletta a sorpresa al Parlamento Europeo, 5 anni da sg… - t_maurizio : RT @GiovaQuez: La croce realizzata con ciò che resta della barca naufragata a #Cutro sarà portata oggi alla via Crucis organizzata dall'Arc… - withaposhaccent : RT @GiovaQuez: La croce realizzata con ciò che resta della barca naufragata a #Cutro sarà portata oggi alla via Crucis organizzata dall'Arc… -