Renzi perde una causa civile e la giudice gli fa la ramanzina: «Il tribunale non è un bancomat» (Di lunedì 6 marzo 2023) Il tribunale civile di Firenze ha respinto una richiesta di risarcimento danni da 200 mila euro del senatore di Italia Viva Matteo Renzi nei confronti del Corriere della Sera. Ma nella sentenza, oltre a spiegare i motivi della decisione, il giudice Susanna Zanda scrive che la somma pretesa «al di là della infondatezza della domanda, ha una palese e ingiustificata carica deterrente, specie ove collocata nell'alveo di iniziative volte ad usare il tribunale civile come una sorta di bancomat dal quale attingere somme per il proprio sostentamento, anche quando lo si coinvolge senza alcun fondamento». La giudice ha condannato il leader di Iv a pagare 16 mila euro di spese processuali a Rcs, al direttore del quotidiano Luciano Fontana e alla giornalista ...

