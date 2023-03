Renzi perde una causa civile e il giudice lo 'bacchetta': 'Il tribunale non è un bancomat' (Di lunedì 6 marzo 2023) Renzi, come Salvini, è uno dalla querela facile ma adesso, in sede civile, sta prendendo qualche bastonata che forse lo porterà a più miti consigli. Matteo Renzi è stato 'bacchettato' dal giudice di ... Leggi su globalist (Di lunedì 6 marzo 2023), come Salvini, è uno dalla querela facile ma adesso, in sede, sta prendendo qualche bastonata che forse lo porterà a più miti consigli. Matteoè stato 'to' daldi ...

