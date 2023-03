Renzi è ossessionato dal (nuovo) Pd: 'Schlein e Conte si contengono una minoranza' (Di lunedì 6 marzo 2023) Matteo Renzi prosegue nella sua opera di corteggiamento di quella parte di elettorato Pd che, secondo lui, non sarebbe rappresentato da Elly Schlein. Una vera ossessione che si manifesta ogni giorno. "... Leggi su globalist (Di lunedì 6 marzo 2023) Matteoprosegue nella sua opera di corteggiamento di quella parte di elettorato Pd che, secondo lui, non sarebbe rappresentato da Elly. Una vera ossessione che si manifesta ogni giorno. "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - SRenziano : @SantuGabry @Frances66296817 @renzi Non penso sia ossessionato, fà politica, semmai lui è stato bersaglio di tutti,… - SantuGabry : @SRenziano @Frances66296817 @renzi Pienamente d'accordo. però non capisco il senso di dover attaccare Conte. e quin… - Incantatore_ : @raffaellapaita @Tg3web Ben due cose sno certe. 1. Renzi è ossessionato da Conte. 2. Voi siete ossessionati da Renzi. - _maria1503_ : @ultimora_pol Renzi ha sempre in bocca Conte ... È ossessionato! -