Regno Unito, così l’ex ministro Hancock imponeva i lockdown: “Spaventiamoli a morte con la nuova variante” (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar — Immaginate che un quotidiano italiano pubblichi il contenuto delle chat private tra l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, l’ex premier Conte e l’esecutivo del governo ai tempi di lockdown, dpcm e zone colorate: ebbene, sta succedendo davvero, ma in Gran Bretagna, dove l’ex titolare della Salute Matt Hancock è finito al centro di una bufera mediatica senza precedenti dopo che la giornalista incaricata di vergare la sua recente biografia, Isabel Oakeshott, ha consegnato tutte le conversazioni Whatsapp (oltre 100mila messaggi) dell’ex ministro al Telegraph. Chat che rivelano come le decisioni su lockdown e restrizioni prese in quel periodo dall’esecutivo non originassero da basi scientifiche ma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar — Immaginate che un quotidiano italiano pubblichi il contenuto delle chat private tradella Salute Roberto Speranza,premier Conte e l’esecutivo del governo ai tempi di, dpcm e zone colorate: ebbene, sta succedendo davvero, ma in Gran Bretagna, dovetitolare della Salute Mattè finito al centro di una bufera mediatica senza precedenti dopo che la giornalista incaricata di vergare la sua recente biografia, Isabel Oakeshott, ha consegnato tutte le conversazioni Whatsapp (oltre 100mila messaggi) delal Telegraph. Chat che rivelano come le decisioni sue restrizioni prese in quel periodo dall’esecutivo non originassero da basi scientifiche ma ...

