Referendum online, Cappato a Meloni: "Che fine ha fatto la piattaforma digitale predisposta dal precedente governo?" (Di lunedì 6 marzo 2023) Il 7 marzo alle 16 è prevista in piazza Santi Apostoli, a Roma, una manifestazione per chiedere al governo di attivare senza ulteriori ritardi la piattaforma pubblica per sottoscrivere gratuitamente online Referendum e iniziative popolari. Tra i presenti Marco Gentili, affetto da SLA, co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni, impegnato per l'abbattimento degli ostacoli per il pieno godimento dei diritti civili e politici grazie al digitale. Con lui Marco Cappato, Lorenzo Mineo, militanti e dirigenti di Eumans, e altre organizzazioni. La legge che crea la piattaforma pubblica, affidandola alla Presidenza del Consiglio, è del 2020. Gli ultimi due governi non hanno rispettato l'obbligo di farla entrare in vigore, continuando a frapporre ostacoli al pieno godimento ...

