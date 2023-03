Reddito | Gomez a La7 | “Indignato dalle parole di Serracchiani su Mia Si rende conto che verranno dati 375 euro al mese anziché 500?”

(Di lunedì 6 marzo 2023) “Ledi Deborasulla riforma deldi cittadinanza mi indignano. Ma chi se ne frega se la nuova misura si chiama come quella introdotta dal Pd in Friuli Venezia Giulia. Non voglio fare il populista, ma se si guadagnano 15milaal, si perde la testa“. Così a Tagadà (La7) Peter, direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, commenta le dichiarazioni della capogruppo Pd Alla Camera, Debora, sulla Misura per l’inclusione attiva (Mia), il nuovo strumento che da agosto dovrebbe parzialmente sostituire ildi cittadinanza.spiega: “Debora, che si occupa di lavoro, non siche ai cosiddetti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Reddito, Gomez a La7: “Indignato dalle parole di Serracchiani su Mia. Si rende conto che verranno dati 375 euro al… - Stefano___1970 : RT @kulturjam: “Indignato dalle parole della #Serracchiani! I 15mila euro al mese le hanno dato alla testa!“, l’affondo di Peter #Gomez sul… - kulturjam : “Indignato dalle parole della #Serracchiani! I 15mila euro al mese le hanno dato alla testa!“, l’affondo di Peter… - BlogLives : Reddito di cittadinanza, importo ridotto: il governo affama i poveri? Segui la diretta con Peter Gomez - ilfattovideo : Reddito di cittadinanza, importo ridotto: il governo affama i poveri? Segui la diretta con Peter Gomez -

Peter, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del 6 marzo, è sconvolto dalle parole della esponente Pd sul Mia, il nuovo strumento che dovrebbe sostituire ildi ...C'è il tentativo - chiosa- di affamare i poveri'. Ildiventa Mia. Requisiti, importo, offerte di lavoro: ecco come cambia Ma cosa aveva detto di preciso Serracchiani nel commentare l'...Come le destre sono state falsamente astute nel far passare ildi cittadinanza come il ... Tra i post inviati, Petere la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. ...

Reddito, Gomez a La7: “Indignato dalle parole di Serracchiani su Mia Il Fatto Quotidiano

Peter Gomez è furioso con Debora Serracchiani. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano è ospite della puntata del 6 marzo di ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...