Reddito di cittadinanza, Tridico: "Un errore toglierlo a chi non ha lavoro"

"Per i cosiddetti non occupabili cambia poco, il Reddito di cittadinanza si conferma essere fondamentale come contrasto alla povertà. C'era da fare un lavoro sulle politiche attive, su tutto ciò che c'è attorno alla misura e questo mi sembra che vada nella giusta direzione". È quanto ha detto a Radio 24 il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico commentando le anticipazioni sula riforma del Reddito di cittadinanza.

Per il presidente dell'Inps Tridico, il Reddito di cittadinanza resta una misura "fondamentale" per il contrasto alla povertà. Il numero uno dell'Inps ha sottolineato, inoltre, che "il Reddito minimo è una misura prevista dall'Unione Europea, tutti coloro che stanno al di sotto di una certa soglia devono ..."

