Reddito di cittadinanza, Tridico: “Sì alla riforma, ma errore toglierlo a chi non trova lavoro” (Di lunedì 6 marzo 2023) "Per i cosiddetti non occupabili cambia poco, il Reddito di cittadinanza si conferma essere fondamentale come contrasto alla povertà. C’era da fare un lavoro sulle politiche attive, su tutto ciò che c’è attorno alla misura e questo mi sembra che vada nella giusta direzione. Noi abbiamo tanti inattivi e abbiamo progetti di inclusione che spesso non vengono svolti da Comuni e centri per l’impiego, qui mi sembra che ci sia una spinta molto forte in questa direzione". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 marzo 2023) "Per i cosiddetti non occupabili cambia poco, ildisi conferma essere fondamentale come contrastopovertà. C’era da fare unsulle politiche attive, su tutto ciò che c’è attornomisura e questo mi sembra che vada nella giusta direzione. Noi abbiamo tanti inattivi e abbiamo progetti di inclusione che spesso non vengono svolti da Comuni e centri per l’impiego, qui mi sembra che ci sia una spinta molto forte in questa direzione". L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Caro vita, tra i lavoratori e pensionati in coda al Pane quotidiano per un aiuto alimentare. I volontari: “In arriv… - Corriere : Il Reddito di cittadinanza diventa Mia: due importi, si parte a settembre. Ecco le nuove regole - Agenzia_Ansa : Addio reddito di cittadinanza, arriva Mia: si sdoppia il sussidio contro la povertà #ANSA - giallubarley : @MarcoFattorini Il nulla del nulla.. parlate di pace, ma non Sapete in che modo … ah vero , dimentica, dando il red… - misiagentiles : RT @LaNotiziaTweet: Addio al #RedditodiCittadinanza. La brutta copia del sostegno anti-povertà si chiamerà #Mia. La Meloni voleva abolirlo,… -