Reddito di cittadinanza, meno soldi a meno persone: “Così liberano manodopera a basso costo: tanti lavoratori tornano ricattabili” (Di lunedì 6 marzo 2023) Il governo non abolirà il Reddito di cittadinanza come aveva promesso in campagna elettorale il partito della premier Giorgia Meloni. Ma se vuole salvare la faccia davanti agli elettori, la riforma che presto potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri dovrà ridurre l’esborso per lo Stato. Che significa tagliare la platea dei percettori o ridurre tempi e misura del sussidio. La ‘Misura di Inclusione Attiva‘ (MIA) che da settembre prenderà il posto del Rdc potrebbe fare entrambe le cose. Secondo le anticipazioni della stampa, infatti, verranno dati meno soldi a meno persone e per un tempo inferiore. “Il messaggio si manda ai poveri perché arrivi ai lavoratori, usando i primi come deterrente per le rivendicazioni degli altri, perché le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Il governo non abolirà ildicome aveva promesso in campagna elettorale il partito della premier Giorgia Meloni. Ma se vuole salvare la faccia davanti agli elettori, la riforma che presto potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri dovrà ridurre l’esborso per lo Stato. Che significa tagliare la platea dei percettori o ridurre tempi e misura del sussidio. La ‘Misura di Inclusione Attiva‘ (MIA) che da settembre prenderà il posto del Rdc potrebbe fare entrambe le cose. Secondo le anticipazioni della stampa, infatti, verranno datie per un tempo inferiore. “Il messaggio si manda ai poveri perché arrivi ai, usando i primi come deterrente per le rivendicazioni degli altri, perché le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Caro vita, tra i lavoratori e pensionati in coda al Pane quotidiano per un aiuto alimentare. I volontari: “In arriv… - fattoquotidiano : Riforma reddito cittadinanza, Tridico:”Cambia poco per i non occupabili ma è una grande criticità toglierlo a chi n… - Agenzia_Ansa : Addio reddito di cittadinanza, arriva Mia: si sdoppia il sussidio contro la povertà #ANSA - Enric0Chessa : Reddito di cittadinanza, meno soldi a meno persone: 'Così liberano manodopera a basso costo: tanti lavoratori torna… - carlapastori : RT @fattoquotidiano: Reddito di cittadinanza, meno soldi a meno persone: “Così liberano manodopera a basso costo: tanti lavoratori tornano… -