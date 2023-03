Reddito di cittadinanza, importo ridotto: il governo affama i poveri? Segui la diretta con Peter Gomez (Di lunedì 6 marzo 2023) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Caro vita, tra i lavoratori e pensionati in coda al Pane quotidiano per un aiuto alimentare. I volontari: “In arriv… - Agenzia_Ansa : Addio reddito di cittadinanza, arriva Mia: si sdoppia il sussidio contro la povertà #ANSA - Corriere : Il Reddito di cittadinanza diventa Mia: due importi, si parte a settembre. Ecco le nuove regole - tbelfatto : RT @fattoquotidiano: Riforma reddito cittadinanza, Tridico:”Cambia poco per i non occupabili ma è una grande criticità toglierlo a chi non… - Safro110351 : RT @DomPer888: Le imprese della sinistra 'servono 200 mila migranti '. 1 milioni di migranti buttati tra stazioni parchi e per strada... 3… -