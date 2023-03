Reddito di cittadinanza, Ferrara (M5s): “Mia è un Reddito a metà che fa schifo per intero” (Di lunedì 6 marzo 2023) “Questa ‘Misura per l’inclusione attiva’, che secondo la destra dovrebbe andare a sostituire il Rdc, non è altro che un Rdc a metà. Le famiglie con persone occupabili prenderanno di meno, arrivando a un sussidio da fame, 375 euro al mese contro i 500 di adesso. Scende pure il tetto Isee, da 9.360 a 7.200, restringendo la platea di beneficiari. Rispetto al Reddito ci sono tagli a praticamente tutto, apporti costruttivi praticamente nessuno. Forse secondo questo Governo trovi lavoro più facilmente se fai la fame? Non funziona così. Leggo pure che c’è chi, a sinistra, rivendica la paternità della ‘Mia’ come fosse un grande passo avanti. Io dico, si accontentano di poco: a me le cose fatte a metà fanno schifo per intero…” Così in una nota il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) “Questa ‘Misura per l’inclusione attiva’, che secondo la destra dovrebbe andare a sostituire il Rdc, non è altro che un Rdc a. Le famiglie con persone occupabili prenderanno di meno, arrivando a un sussidio da fame, 375 euro al mese contro i 500 di adesso. Scende pure il tetto Isee, da 9.360 a 7.200, restringendo la platea di beneficiari. Rispetto alci sono tagli a praticamente tutto, apporti costruttivi praticamente nessuno. Forse secondo questo Governo trovi lavoro più facilmente se fai la fame? Non funziona così. Leggo pure che c’è chi, a sinistra, rivendica la paternità della ‘Mia’ come fosse un grande passo avanti. Io dico, si accontentano di poco: a me le cose fatte afannoper…” Così in una nota il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per ...

