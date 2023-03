Reddito di cittadinanza, ecco come cambia (Di lunedì 6 marzo 2023) Si chiamerà Mia (Misura di Inclusione Sociale): verrà assegnato con più selettività, diventerà meno cospicuo, seguirà un percorso di decalage e sarà soggetto a controlli più severi Leggi su vanityfair (Di lunedì 6 marzo 2023) Si chiamerà Mia (Misura di Inclusione Sociale): verrà assegnato con più selettività, diventerà meno cospicuo, seguirà un percorso di decalage e sarà soggetto a controlli più severi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Caro vita, tra i lavoratori e pensionati in coda al Pane quotidiano per un aiuto alimentare. I volontari: “In arriv… - fattoquotidiano : Riforma reddito cittadinanza, Tridico:”Cambia poco per i non occupabili ma è una grande criticità toglierlo a chi n… - Agenzia_Ansa : Addio reddito di cittadinanza, arriva Mia: si sdoppia il sussidio contro la povertà #ANSA - gauca70 : RT @RobertoMerlino1: Ed anche questa volta….una meloniana giravolta ! In Italia c’è bisogno di 200.000 migranti : Pronti ! E poi , il megli… - CastellinoLuigi : AMP | Cambia il Reddito di cittadinanza, si chiamerà 'Mia': Misura di inclusione attiva. Cosa sapere.… -