Reddito di cittadinanza, ecco come cambia: tutte le novità (Di lunedì 6 marzo 2023) Reddito di cittadinanza, ecco come cambia – I tempi sono stretti, bisogna far presto: nel giro di un paio di settimane la ministra del Lavoro, Elvira Calderone, porterà in consiglio dei ministri almeno il decreto legge per riformare il Reddito di cittadinanza. La stessa ha già fatto sapere che il sussidio per i poveri non sparirà, anche per i cosiddetti «occupabili», ossia coloro che potrebbero lavorare, ma verrà sostituito da uno strumento che ha definito «misura di inclusione attiva». Secondo quanto riportato da «Il Corriere della Sera» il nuovo acronimo potrebbe diventare infatti “Mia”. Scopriamo tutte le possibili novità. Leggi anche: Stretta sul Reddito di cittadinanza a Napoli: migliaia di ... Leggi su tvzap (Di lunedì 6 marzo 2023)di– I tempi sono stretti, bisogna far presto: nel giro di un paio di settimane la ministra del Lavoro, Elvira Calderone, porterà in consiglio dei ministri almeno il decreto legge per riformare ildi. La stessa ha già fatto sapere che il sussidio per i poveri non sparirà, anche per i cosiddetti «occupabili», ossia coloro che potrebbero lavorare, ma verrà sostituito da uno strumento che ha definito «misura di inclusione attiva». Secondo quanto riportato da «Il Corriere della Sera» il nuovo acronimo potrebbe diventare infatti “Mia”. Scopriamole possibili. Leggi anche: Stretta suldia Napoli: migliaia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Caro vita, tra i lavoratori e pensionati in coda al Pane quotidiano per un aiuto alimentare. I volontari: “In arriv… - FrancescaChaouq : La nazione fondata sul lavoro: la settimana di 4 giorni, lo Smart working per tutti, il salario minimo, il reddito… - fanpage : Cancellando il reddito di cittadinanza, il governo Meloni ha eliminato anche l’articolo che prevedeva le sanzioni p… - PalermoToday : Il reddito di cittadinanza diventa 'Mia': importi da 375 a 500 euro per due categorie - oknosureddit : Misura di inclusione attiva: il nuovo nome (e le nuove regole) del reddito di cittadinanza -