Reddito di cittadinanza: dai nuovi importi all’Isee, ecco la bozza di riforma (Di lunedì 6 marzo 2023) Arriva «Mia», la «Misura di inclusione attiva»: per chi può lavorare si studia un sussidio di 375 euro per 12 mesi. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 6 marzo 2023) Arriva «Mia», la «Misura di inclusione attiva»: per chi può lavorare si studia un sussidio di 375 euro per 12 mesi.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Caro vita, tra i lavoratori e pensionati in coda al Pane quotidiano per un aiuto alimentare. I volontari: “In arriv… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, meno soldi a meno persone: “Così liberano manodopera a basso costo: tanti lavoratori torna… - Agenzia_Ansa : Addio reddito di cittadinanza, arriva Mia: si sdoppia il sussidio contro la povertà #ANSA - giovcusumano : RT @fattoquotidiano: Reddito di cittadinanza, meno soldi a meno persone: “Così liberano manodopera a basso costo: tanti lavoratori tornano… - BonoraGabriella : RT @erretti42: Questa destra elimina il reddito di cittadinanza e vara il Mia che prevede ben 375 euro al mese e Serracchiani non trova alt… -