Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Caro vita, tra i lavoratori e pensionati in coda al Pane quotidiano per un aiuto alimentare. I volontari: “In arriv… - Agenzia_Ansa : Addio reddito di cittadinanza, arriva Mia: si sdoppia il sussidio contro la povertà #ANSA - Corriere : Il Reddito di cittadinanza diventa Mia: due importi, si parte a settembre. Ecco le nuove regole - nicola_marrone : RT @BorsaPiazza: Addio #Rdc, il Governo ‘vara’ il #Mia: tetto massimo di 500 euro per il sostegno al reddito #redditodicittadinanza https… - ItaliaStartUp_ : Reddito di cittadinanza: cosa sappiamo su Mia, che lo sostituirà -

Si chiamerà "Mia" (Misura di inclusione attiva) e sostituirà ildi. I testi del Ministero del Lavoro sono già al Tesoro e tra due settimane il nuovo decreto potrebbe passare al Consiglio dei ministri. Prevede un sussidio invariato, quindi 500 ...Il governo mette mano aldied è subito battaglia. Secondo il sottosegretario al Tesoro Federico Freni il "Mia" "nasce dalla volontà di risolvere il tema delle politiche attive e di spostare quello che ...Una delle quattro donne arrestate, italiana, percepiva anche ildi. Fra gli uomini arrestati, un magrebino svolgeva l'attività di operaio edile, mentre due albanesi commerciavano ...

Il Reddito di cittadinanza diventa Mia: 375 euro agli occupabili TGCOM

E’ in arrivo la proposta di modifica del Reddito di cittadinanza, come disposto dall’ultima legge di bilancio, con un sussudio massimo che potrebbe aggirarsi attorno ai 500 euro per una fascia piu’ ...Il Reddito di cittadinanza cambia. La riforma messa in cantiere dal governo Meloni per rivedere il sussidio è quasi in dirittura d'arrivo. I capisaldi: assegno giù a 500 euro per ...