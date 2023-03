Reddito di cittadinanza, arriva Mia: a chi spetta, cosa cambia e quali sono gli importi (Di lunedì 6 marzo 2023) Il tanto discusso Reddito di cittadinanza si prepara a cambiare pelle. Per il contrasto alla povertà l’esecutivo è, infatti, pronto a varare la ‘Misura di inclusione attiva’, Mia. Essa apporterà alcune novità rispetto alla modalità ‘classica’ con la quale abbiamo finora conosciuto il sussidio. A breve la misura dovrebbe fare capolino in consiglio dei ministri ed essere attiva già da settembre. Tuttavia, ad oggi, il Mef precisa che nessuna bozza sulla riforma è all’esame degli uffici. Ma quali saranno i cambiamenti a cui si andrà incontro con l’introduzione di Mia? Cerchiamo adesso di fare chiarezza. Addio al Reddito di cittadinanza da gennaio 2024: cosa cambia Il Reddito di cittadinanza e le novità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023) Il tanto discussodisi prepara are pelle. Per il contrasto alla povertà l’esecutivo è, infatti, pronto a varare la ‘Misura di inclusione attiva’, Mia. Essa apporterà alcune novità rispetto alla modalità ‘classica’ con la quale abbiamo finora conosciuto il sussidio. A breve la misura dovrebbe fare capolino in consiglio dei ministri ed essere attiva già da settembre. Tuttavia, ad oggi, il Mef precisa che nessuna bozza sulla riforma è all’esame degli uffici. Masaranno imenti a cui si andrà incontro con l’introduzione di Mia? Cerchiamo adesso di fare chiarezza. Addio aldida gennaio 2024:Ildie le novità ...

