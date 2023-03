Reddito di cittadinanza addio, diventa Misura di inclusione attiva: cosa cambia (Di lunedì 6 marzo 2023) La “Misura di inclusione attiva” (Mia) andrà a sostituire il Reddito di cittadinanza: ecco cosa cambia e a chi sarà rivolto. Novità importanti per gli occupabili. Il Reddito di cittadinanza cambierà nome. Da settembre il nuovo strumento si chiamerà Mia (Misura di inclusione attiva). La bozza del testo predisposto dal ministero del Lavoro è adesso Leggi su 2anews (Di lunedì 6 marzo 2023) La “di” (Mia) andrà a sostituire ildi: eccoe a chi sarà rivolto. Novità importanti per gli occupabili. Ildicambierà nome. Da settembre il nuovo strumento si chiamerà Mia (di). La bozza del testo predisposto dal ministero del Lavoro è adesso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Caro vita, tra i lavoratori e pensionati in coda al Pane quotidiano per un aiuto alimentare. I volontari: “In arriv… - Agenzia_Ansa : Addio reddito di cittadinanza, arriva Mia: si sdoppia il sussidio contro la povertà #ANSA - Corriere : Il Reddito di cittadinanza diventa Mia: due importi, si parte a settembre. Ecco le nuove regole - Lanternaweb : Dopo mesi di discussione la questione in merito a ciò che andrà a sostituire il Reddito di cittadinanza sembra esse… - Herbert403 : RT @LaNotiziaTweet: Reddito di cittadinanza, Tridico: 'Un errore toglierlo a chi non ha lavoro. L'Italia dovrà fare i conti con le direttiv… -