Reddito di Cittadinanza addio, arriva il MIA: di cosa si tratta, chi può accedervi, importi 2023 (Di lunedì 6 marzo 2023) addio al Reddito di Cittadinanza, arriva il MIA, la nuova Misura di Inclusione Attiva – al momento al vaglio del Governo dopo le modifiche annunciate nella Legge di Bilancio 2023. Ma andiamo con ordine. addio Reddito di Cittadinanza: cosa sta succedendo Dunque, se fino a questo momento abbiamo sentito parlare di Reddito di Cittadinanza, a partire dai prossimi mesi – verosimilmente da agosto 2023 – la misura, che già ha subito numerosi tagli a partire da gennaio di quest’anno – si chiamerà MIA. Come anticipato nell’introduzione, l’acronimo MIA sta per “Misura di Inclusione Attiva” e persegue lo scopo che si è prefissato il neonato Governo Meloni per l’anno in corso: tagliare ... Leggi su fmag (Di lunedì 6 marzo 2023)aldiil MIA, la nuova Misura di Inclusione Attiva – al momento al vaglio del Governo dopo le modifiche annunciate nella Legge di Bilancio. Ma andiamo con ordine.dista succedendo Dunque, se fino a questo momento abbiamo sentito parlare didi, a partire dai prossimi mesi – verosimilmente da agosto– la misura, che già ha subito numerosi tagli a partire da gennaio di quest’anno – si chiamerà MIA. Come anticipato nell’introduzione, l’acronimo MIA sta per “Misura di Inclusione Attiva” e persegue lo scopo che si è prefissato il neonato Governo Meloni per l’anno in corso: tagliare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Caro vita, tra i lavoratori e pensionati in coda al Pane quotidiano per un aiuto alimentare. I volontari: “In arriv… - Agenzia_Ansa : Addio reddito di cittadinanza, arriva Mia: si sdoppia il sussidio contro la povertà #ANSA - Corriere : Il Reddito di cittadinanza diventa Mia: due importi, si parte a settembre. Ecco le nuove regole - guiodic : Reddito di cittadinanza, Gaetano Pompilio: «Così ci condannano al lavoro nero» - gerrydacence : RT @RadioBlueNoteIn: Non possiamo ammettere di aver fatto una cazzata togliendo il reddito di cittadinanza e, come per il condono, gli camb… -