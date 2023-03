Real Madrid, The Athletic svela contratto Ancelotti: “Esonerato senza trofei, Mondiale per Club non vale” (Di lunedì 6 marzo 2023) Emergono dei retroscena clamorosi legati al futuro di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Il tecnico italiano, che a Madrid ha trovato la sua seconda Itaca potrebbe essere agli ultimi mesi in casa madrilena se non dovesse portare trofei a casa. senza trofei infatti si arriverebbe l’esonero: questo è quello che sarebbe stato stipulato nel contratto dell’allenatore ex Milan, secondo The Athletic. Carlo Ancelotti sarebbe fortemente sulla graticola con il suo futuro in terra madrilena che dipenderebbe dalla conquista di un trofeo in stagione. Secondo The Athletic, infatti, dal computo totale non sarebbe preso in considerazione il Mondiale per Club, vinto nello scorso febbraio ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Emergono dei retroscena clamorosi legati al futuro di Carloal. Il tecnico italiano, che aha trovato la sua seconda Itaca potrebbe essere agli ultimi mesi in casa madrilena se non dovesse portarea casa.infatti si arriverebbe l’esonero: questo è quello che sarebbe stato stipulato neldell’allenatore ex Milan, secondo The. Carlosarebbe fortemente sulla graticola con il suo futuro in terra madrilena che dipenderebbe dalla conquista di un trofeo in stagione. Secondo The, infatti, dal computo totale non sarebbe preso in considerazione ilper, vinto nello scorso febbraio ...

