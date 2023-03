Real Madrid (Marca): Benzema nel mirino della critica: «Non è quello di un anno fa» (Di lunedì 6 marzo 2023) In Spagna Karim Benzema è al centro della critica: «Dopo un Clasico deludente, anche col Betis ha dimostrato di essere ancora lontano dal suo livello» Karim Benzema, l’eroe della scorsa Champions League del Real Madrid e Pallone d’Oro, è finito nel mirino della critica. Marca, dopo il deludente pareggio con il Betis, ha infatti espresso alcune perplessità sulle sue ultime prestazioni. «Dobbiamo parlare di Benzema. Non è nemmeno l’ombra del giocatore che ha abbagliato il pianeta la scorsa stagione. Dopo un Clasico deludente, anche col Betis ha dimostrato di essere ancora lontano dal suo livello e sta rilanciando il dibattito sulla necessità di ingaggiare un attaccante la prossima ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) In Spagna Karimè al centro: «Dopo un Clasico deludente, anche col Betis ha dimostrato di essere ancora lontano dal suo livello» Karim, l’eroescorsa Champions League dele Pallone d’Oro, è finito nel, dopo il deludente pareggio con il Betis, ha infatti espresso alcune perplessità sulle sue ultime prestazioni. «Dobbiamo parlare di. Non è nemmeno l’ombra del giocatore che ha abbagliato il pianeta la scorsa stagione. Dopo un Clasico deludente, anche col Betis ha dimostrato di essere ancora lontano dal suo livello e sta rilanciando il dibattito sulla necessità di ingaggiare un attaccante la prossima ...

